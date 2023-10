Il futuro della moda. Intelligenza artificiale e sistemi hi tech. Tutto diventa 4.0

Innovazione e tradizione nella Casa delle tecnologie emergenti. Il progetto finanziato dal ministero dello Sviluppo economico aiuta la crescita di cinque startup votate all’innovazione tecnologica del distretto tessile e moda. La terza call è arrivata a dama: le cinque startup selezionate potranno utilizzare gratuitamente per un anno gli spazi di coworking di Prisma e faranno il loro ingresso nel principale network italiano dell’innovazione grazie al contributo di StartupItalia e Nana Bianca. Un sostegno concreto per Zerow, Cyber Evolution, Moebeus SB, Astreo e Senstile impegnate su più fronti: dall’economia circolare, la cybersicurezza per gli impianti industriali e performance di sostenibilità delle aziende. E ancora c’è la startup che rende smart gli impianti e aiuta a risparmiare energia e l’azienda spagnola che crea "impronte digitali" dei tessuti. Prato fa un passo nel futuro e lancia sul mercato nuove imprese capaci di dare sostegno concreto al settore trainante dell’economia cittadina.

"Siamo sempre stati attenti a creare spazi e occasioni per sostenere lo sviluppo di start up in una città come Prato, che è simbolo di creatività, innovazione e imprenditorialità", sottolinea il sindaco Biffoni.

Entrano quindi dalla porta principale degli spazi rinnovati di via Pistoiese "Zerow", la startup fiorentina fondata nel 2021 che promuove l’economia circolare nell’industria della moda, unendo aziende, artigiani e designer per convertire gli scarti di pelle e tessuto in nuovi capi d’abbigliamento e accessori. Attraverso un marketplace abbina l’offerta e la domanda di scarti, un settore di interesse tanto che sono state già siglate partnership strategiche con brand chiave come Gucci e Gruppo Richemont.

"Cyber Evolution" è una startup di cybersecurity con base ad Ascoli che ha sviluppato e brevettato Lecs, un dispositivo di sicurezza in grado di proteggere qualsiasi rete lan, infrastrutture in cloud ed impianti industriali dagli attacchi e dalle minacce informatiche più pericolose.

"Moebeus" supporta invece le Pmi per migliorare e autenticare l’impegno etico aziendale sulla sostenibilità. Tramite analisi qualitative individuano il posizionamento e gli indicatori di performance di sostenibilità e circolarità aziendale.

"Astreo" invece è una startup di San Benedetto sul Tronto fondata nel settembre 2022 da tre amici e ingegneri con la missione di rendere smart gli impianti di produzione attraverso soluzioni di industria 4.0. Grazie alle soluzioni di "Astreo" è possibile risparmiare fino al 40% dei costi di elettricità, aumentare del 20% l’efficienza produttiva e prevenire guasti e problemi prima che si verifichino.

Infine "Sensitile" è un’azienda con sede in Spagna che lavora per dare un’impronta digitale ai tessuti e applicare l’intelligenza artificiale per ottimizzare l’intera catena del valore della moda. Un’innovazione che permette ai designer e alle aziende di moda di sincronizzare i dati dei tessuti con i prodotti, per creare collezioni personalizzate e sostenibili. "Il merito di Prisma è quello di riuscire ad allineare realtà che viaggiano a velocità diverse – conclude Salvatore Amato, presidente di StartupItalia – le startup e le aziende leader di un distretto di successo che hanno l’opportunità di incontrarsi, contaminarsi, sperimentare soluzioni competitive".