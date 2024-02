Il dibattito: città laboratorio di cambiamento

Il 13 febbraio alla Camera di Commercio di Prato si terrà un appuntamento di Confcommercio dedicato al tema della rigenerazione urbana. All’incontro "Le città come laboratorio del cambiamento" parteciperanno l’assessore regionale Leonardo Marras, il sindaco di Prato Matteo Biffoni e il primo cittadino di Pistoia, Alessandro Tomasi. Come ha sottolineato il direttore di Confcommercio, Tiziano Tempestini, nella riflessione dell’altro giorno sulla vitalità del centro storico, "è davvero venuto il momento di ripensare le nostre città, e in particolare i nostri centri storici, in un’ottica più funzionale a chi ci lavora ogni giorno. Solo così possiamo generare un positivo effetto a cascata. L’alternativa è una desertificazione sociale, economica e culturale che avverseremo senza quartiere".