Il derbissimo regala emozioni. E lancia i Dragons alla super sfida

Stati d’animo diametralmente opposti, dopo il derby, nei quartier generali delle squadre pratesi impegnate in serie C maschile. Grande soddisfazione in casa Dragons, dopo il successo ottenuto nella prima stracittadina della stagione, nella bolgia di una palestra Toscanini gremita di tifosi. Una vittoria che consolida la seconda posizione in classifica. "Dico un grazie a chi è venuto a sostenerci, abbiamo gradito il tifo dei nostri supporter che credono nel nostro club e questo è un grande stimolo. Era una gara importante, ci consente di allungare questa striscia positiva, eguagliando il nostro record societario di sette vittorie consecutive - commenta coach Pinelli - . La cosa importante è vedere come siamo riusciti a vincere questa partita, con la difesa e lo spirito collettivo, tenendo anche in questa circostanza sotto i 70 punti i nostri avversari. L’ambiente è compatto. L’organico è coeso e mi consente di fare tante scelte. Festeggiamo intanto la vittoria poi troveremo la squadra più forte del campionato. Ci sarà da divertirsi". Mastica amaro, ma cerca di guardare al positivo della prestazione dei suoi ragazzi, coach Paoletti, allenatore della Sim Tel Union Basket Prato, rimasta in terza posizione dopo il ko: "Questa, era una partita, che per noi, al di là del risultato finale, sarebbe stata comunque uno step di crescita. Abbiamo un nucleo di giocatori molto giovane - precisa il tecnico Union -. Come staff e come squadra sappiamo dove abbiamo sbagliato e abbiamo già analizzato cosa possiamo fare".