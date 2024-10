Il debutto al Garibaldi. Con altre sorprese

La Valanga Azzurra è scritto dallo stesso Giovanni Veronesi, con Lorenzo Fabiano, Domenico Procacci e Sandro Veronesi, con la consulenza di Luca Rea. Dimitri Chechi firma la fotografia, Riccardo Giannetti il montaggio e Gianni Veronesi le musiche originali. Una produzione Fandango e Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Documentari. A Il Garibaldi debutterà venerdì alle 21 con la partecipazione di Giovanni e Gianni Veronesi, con repliche sabato alle 21 e domenica alle 18.30. Altre repliche sono previste il 1° novembre alle 18.40 e il 2 alle 19.

La programmazione cinematografica de Il Garibaldi Milleventi non finisce qui. In occasione dei 40 anni dal debutto nelle sale torna sul grande schermo C’era una volta in America, il capolavoro di Sergio Leone con Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Treat Williams e Joe Pesci, per la prima volta in 4K: a Il Garibaldi si potrà vedere il 31 ottobre e il 1° novembre sempre alle 20.30. Ma c’è un altro anniversario da celebrare: i 50 anni di Frankenstein junior il film cult di Mel Brooks, che sarà proiettato in versione restaurata in 4K il 31 ottobre alle 18.30, il 2 novembre alle 21 e il 3 alle 20. Completa il cartellone Il robot selvaggio, il nuovo adattamento de Il Robot Selvatico di Peter Brown scritto e diretto da Chris Sanders e appena uscito nelle sale, in programmazione venerdì alle 18.15, sabato alle 16.30 e alle 18.30, domenica alle 16.30 e alle 20.30; poi il 1° novembre alle 16.40, il 2 alle 15 e alle 17, il 3 alle 16 e alle 18.

Infine, sempre a Il Garibaldi, da ricordare questa sera alle 20.30 il primo appuntamento della nuova stagione di FilmClub, il Cineforum del mercoledì a cura di Carlo Pellegrini. Si parte con Madame Clicquot (in versione originale con sottotitoli in italiano), il film di Thomas Napper, che racconta una bella storia di emancipazione al femminile, con protagonista una bravissima Haley Bennett.