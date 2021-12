Prato, 17 dicembre 2021 - Giornata nera per il Covid. Il virus ha fatto un’altra vittima, un uomo pratese di 76 anni, mentre era ricoverato all’ospedale Santo Stefano e ha portato una insegnante 55enne di una scuola superiore del pratese in terapia intensiva. La professoressa a quanto pare avrebbe deciso di vaccinarsi solo di recente, tanto che aveva già prenotato l’appuntamento per sottoporsi alla vaccinazione. Attesa e preoccupazione per la docente da parte della...

Prato, 17 dicembre 2021 - Giornata nera per il Covid. Il virus ha fatto un’altra vittima, un uomo pratese di 76 anni, mentre era ricoverato all’ospedale Santo Stefano e ha portato una insegnante 55enne di una scuola superiore del pratese in terapia intensiva. La professoressa a quanto pare avrebbe deciso di vaccinarsi solo di recente, tanto che aveva già prenotato l’appuntamento per sottoporsi alla vaccinazione.

Attesa e preoccupazione per la docente da parte della scuola. Dal 15 dicembre, peraltro, la vaccinazione è divenuta obbligatoria per alcune categorie di lavoratori, fra cui anche gli insegnanti. Due brutte notizie che si inseriscono in un quadro dell’emergenza sanitaria in cui la curva pandemica sta peggiorando ed è in salita anche nella provincia di Prato. Prato rimane la provincia con il tasso di notifica di contagi più alto in Toscana: 10.918 casi per 100.000 abitanti, seguita da Pistoia con 10.256 e da Pisa con 8.754. Ieri i nuovi casi positivi al coronavirus sono stati 59 per un totale di contagi pari a 27.955 dallo scoppio della pandemia. Le vittime da Covid salgono purtroppo a quota 657. In Toscana i nuovi casi di infezione da Sars CoV2 sono stati 1.222 per un totale di 313.465 di positivi dal marzo 2020. Il decesso pratese è uno dei 7 registrati ieri in Toscana: gli altri sono 1 a Massa Carrara, 1 a Lucca, 3 a Pisa, 1 a Livorno.

Nonostante la diffusione del coronavirus stia accelerando come nel resto della regione e dell’Italia, la pressione sull’ospedale Santo Stefano rimane pressoché stabile. Ieri risultano ricoverate per Covid in area medica 18 persone a fronte di 24 posti a disposizione. Al completo terapia intensiva con 5 letti occupati. La maggior parte dei degenti di area medica non sono vaccinati contro il nuovo coronavirus. Infine, i degenti nella struttura di cure intermedie Covid, il Pegaso all’ex Creaf, sono 4 a fronte di 20 posti letto a disposizione.

Ieri in Toscana sono stati eseguiti 12.617 tamponi molecolari e 21.947 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,5% è risultato positivo. Sono invece 11.343 i soggetti testati (con tampone antigenico o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,8% è risultato positivo.

Le persone ricoverate nei posti letto Covid negli ospedali toscani sono complessivamente 371 (stabili), di cui 52 in terapia intensiva (4 in più rispetto a mercoledì).

Sa.Be.