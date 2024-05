Il coro femminile e una doppia emozione

La voce femminile di 15 ragazze, la suggestione di un interno antico come quello della pieve di Santa Maria a Colonica dove da 50 anni risuona il canto del ‘Coro femminile di S. Maria a Colonica’ è un’occasione da non perdere. Suggestivo concerto oggi alle 17. Una storia pratese dentro la storia della musica: sole donne per un repertorio che in tanti anni ha mantenuto il carattere della varietà, dalla musica antica a quella contemporanea. Uno spessore di passione musicale e di cultura stratificato negli anni dalla storica figura di un autentico musicista come don Romano Faldi. Ma è giunto il tempo di passare la bacchetta per continuare a dare vita all’originale patrimonio canoro cresciuto a Prato. E la saggia guida del "pater" canuto direttore è passata nelle mani del giovane maestro Claudio Bianchi, apprezzato musicista, pianista, compositore, figlio d’arte. "Quando all’inizio del 2023 mi hanno chiesto di continuare il loro viaggio, non ho esitato – spiega Bianchi – Ho cercato nuove coriste e ampliato il loro repertorio sia con canti classici sia con arrangiamenti più moderni. Con questo concerto di domenica torniamo nella nostra casa. E ci sarà anche come ospite Don Romano: un onore cantare davanti a lui". Ingresso libero.

Goffredo Gori