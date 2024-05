Il coro di Vergaio canta per il Papa: "Sarà un’emozione gigantesca"

Ci sarà anche un bel po’ di Prato alla prima Giornata Mondiale dei Bambini "Ecco io faccio nuove tutte le cose" a Roma, oggi e domani. Un grande evento voluto da Papa Francesco e organizzato allo Stadio Olimpico della capitale e in piazza San Pietro, con tantissimi ospiti illustri, e con bambini e bambine provenienti da oltre 100 Paesi diversi del mondo. Fra questi ci saranno anche i piccoli del coro "Primo Raggio di Sole" di Vergaio (assieme con la direttrice Valentina Lapio), un gruppo fra i 6 e i 14 anni che fa parte della Galassia dell’Antoniano, e che andrà a comporre, assieme ad altri gruppi, un maxi coro di quasi 1000 bambini per allietare questo weekend speciale, organizzato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione e coordinato da padre Enzo Fortunato. Due giorni per cantare insieme e per giocare, condivisi da una delegazione di calciatori ed ex calciatori, fra i quali Gigi Buffon, Alex Del Piero, Cafù e Roberto Carlos. Fra le canzoni proposte anche l’inno scritto per l’occasione da monsignor Marco Frisina "Siamo noi", che racconta di come siano proprio i bambini la speranza per un futuro migliore. Oggi l’evento prenderà il via allo Stadio Olimpico con il saluto delle delegazioni straniere e proseguirà con ospiti di fama nazionale ed internazionale, da Renato Zero ad Albano, passando per Lino Banfi, Orietta Berti, Carolina Benvenga, tutti presentati da Carlo Conti, fino al momento più atteso: il dialogo dei bambini e delle bambine con il Santo Padre. Domani l’evento si sposterà in Piazza San Pietro per l’introduzione alla celebrazione eucaristica e la celebrazione stessa, presieduta da Papa Francesco, e culminerà con l’Angelus e il saluto del Papa ai bambini di tutto il mondo. Ospite speciale della domenica, quasi involontario segno del destino per rimarcare la "pratesità" presente a questa Giornata Mondiale, il ‘nostro’ Roberto Benigni, ironia della sorte, pure lui partito da Vergaio alla conquista della celebrità. "E’ già il secondo anno che andiamo a Roma da Papa Francesco – commenta la direttrice e ideatrice del coro di Vergaio, Valentina Lapio -. I bambini e i ragazzi sono molto emozionati. E’ sicuramente una esperienza che rimarrà nelle loro vite per sempre".

Leonardo Montaleni