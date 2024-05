Il concorso letterario "Racconti di Liberazione"

Il termine per la consegna dei lavori della prima edizione del Premio letterario artistico di Prato, "Racconti di guerra e liberazione", patrocinato dai comuni di Prato e di Montemurlo e dalla provincia di Prato, è scaduto il 30 aprile. Il bando prevedeva la partecipazione delle scuole della provincia di Prato dalle elementari alle superiori. Gli organizzatori e ideatori dell’iniziativa (Francesco Bianchi, Luciana Becherini e Marco Zanini) desiderano fare un plauso ai docenti che hanno accolto il premio e si sono messi in gioco confermando che la Memoria, se valorizzata e rivitalizzata, può far parte di un percorso stimolante per i giovani di oggi. La giuria è stata nominata nelle persone del prof. Giampiero Nigro (presidente Ancr), del prof. Francesco Venuti (storico), del prof. Giuseppe Aucello (presidente Museo Linea Gotica) e della scrittrice Angela Pagnanelli. La data per la premiazione è stata fissata per il giorno 3 di giugno 2024 alle 10 alla Casa delle Memorie di guerra per la Pace. La cerimonia è aperta a tutti: sarà invitata la classe vincitrice del concorso, saranno premiati i primi tre classificati e sarà inoltre possibile visitare le mostra permanente sulla Grande Guerra che è fruibile anche ai non vedenti.