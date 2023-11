Il Comune incontra i cittadini

"L’alluvione ha colpito al cuore la città di Prato, in un modo che a memoria d’uomo e per i dati in nostro possesso non era mai accaduto – ha detto il sindaco Matteo Biffoni –. Siamo consapevoli che i cittadini colpiti hanno bisogno di informazioni ed è per questo che abbiamo deciso di incontrare la popolazione nelle località che più hanno subito i danni di questo cataclisma. La popolazione deve avere una certezza: nessuno è stato lasciato solo, nessuno verrà lasciato solo nel post alluvione, né cittadini né imprese". Il sindaco e tutta l’amministrazione con il supporto della Protezione civile per tutta la prossima settimana incontreranno i cittadini secondo il seguente calendario:

lunedì 13 ore 19 a Figline presso il circolo dei 29 Martiri di Figline; lunedì 13 ore 21 Galceti e Villa Fiorita presso il Laboratorio del tempo (via 7 Marzo) n° 151);

martedì 14 ore 21 Casale - Iolo presso la sala polivalente della parrocchia di San Biagio a Casale (via Borgo di Casale 121);

mercoledì 15 ore 19 Santa Lucia presso i locali della la parrocchia Regina Pacis (via Aristodemo Poli 2); giovedì 16 ore 19 Viaccia - Sant’Ippolito presso il circolo Arci La Libertà di Viaccia (via Pistoiese 659); venerdì 17 ore 19 Maliseti - Narnali - Galciana presso il circolo Arci Renzo Grassi (via Pistoiese 502).