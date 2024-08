Il Comune cerca gestore per il chiosco dei fiori

È stato pubblicato ieri sul Burt, il bollettino ufficiale della Regione Toscana il bando del Comune di Montemurlo per l’assegnazione in concessione dodecennale (12 anni) del chiosco per la vendita di fiori che si trova nei pressi dell’entrata del cimitero comunale di Rocca. Gli interessati potranno avanzare domanda chiedendo anche il contestuale rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la concessione del posteggio (chiosco). Il chiosco ha una superficie di 30 metri quadri ed è disponibile tutto l’anno, dal lunedì alla domenica. Per presentare domanda c’è tempo fino al 27 ottobre e le richieste dovranno contenere il calendario delle presenze che il gestore intende osservare per la vendita. Il chiosco è presente al cimitero di Rocca fino dal 1987 e rappresenta un servizio importante per chi vuole portare un fiore sulla tomba dei propri cari. Nel tempo si sono susseguite varie gestioni e l’ultima è cessata il 1 maggio del 2023. Una chiusura che ha lasciato dispiaciute tante persone.

Le domande vanno inviate per Pec, posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] e firmata digitalmente o manualmente con allegato il documento d’identità. Per la formulazione delle graduatorie, le domande saranno esaminate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate dai richiedenti nei posteggi fuori mercato e, a parità di punteggio, si terrà conto dell’anzianità complessiva, come risulta dall’iscrizione al Registro delle imprese. La modulistica e il bando completo sono scaricabili dal sito istituzionale www.comune.montemurlo.po.it.