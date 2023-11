Il Comune apre un conto pro alluvionati

Il Comune di Carmignano apre un conto per sostenere gli alluvionati di Seano. L’Iban per le offerte è IT64 Q030 6937 7801 0000 0300 005 e la causale va indicata come "Raccolta fondi emergenza alluvione 2023". Il conto è intestato al Comune. Nelle zone alluvionate prosegue la rimozione dei rifiuti porta a porta di Alia. Da lunedì riprenderà, inoltre, il servizio ritiro ingombranti ordinario da parte di Alia per tutte le abitazioni. Il sindaco Edoardo Prestanti ha fatto il punto su alcuni interventi in corso, riguardanti frane, consolidamenti e pulizie: "Sono partiti gli interventi di somma urgenza su via Madonna del Papa per consolidare la strada. Continua senza sosta il lavoro di censimento e perizie dei danni provocati dall’alluvione sulle infrastrutture pubbliche. Sono stati confermati dal Consorzio di Bonifica tre importanti interventi sul torrente Furba, a monte di via Valle, sulla pescaia in pietra a monte di via Lame e sull’arginatura nei pressi della ciclabile. Tre squadre della protezione civile, insieme a Publiacqua, sono già impegnate nella pulizia di fondo di alcune zone e strade di Seano come via Baccheretana, via Bacchelli, via Statale, via Saba, via don Minzoni, via Fontemorana per togliere il fango e liberare le caditoie e i tombini". Da tenere presente che durante i lavori

di ripristino in via Madonna

del Papa nella zona il Brucio-Bacchereto, c’è la chiusura della strada sino alle 18 di martedì 28 novembre. Gli scuolabus non subiranno cambiamenti. E’ importante non sprecare i sacchetti di sabbia che sono stati distribuiti perché sono riutilizzabili. Per le necessità e segnalazioni di situazioni critiche il numero della Protezione Civile da contattare è 055.8750230.