Il compleanno del Pretorio. Basta un euro

Festa di compleanno oggi per il Museo di Palazzo Pretorio, inaugurato nel nuovo allestimento dopo un complesso restauro il 12 aprile 2014. Oggi il museo si potrà visitare - con il consueto orario, dalle 10.30 alle 18.30 - con un biglietto di ingresso al costo simbolico di un euro. Un’ottima opportunità per ammirare le opere della collezione permanente: gioielli di inestimabile valore che raccontano la storia di Prato, come le opere di Bernardo Daddi, Giovanni da Milano, Donatello, Filippo e Filippino Lippi, le grandi pale d’altare dipinte da Bilivert e Balassi, la gipsoteca di Lorenzo Bartolini, e altre ancora, con un catalogo che spazia dal XIV secolo fino all’arte contemporanea di Lipchitz, Klein e Pistoletto.

Nel pomeriggio alle 16 è in programma uno speciale appuntamento rivolto alle famiglie con bambini dai 5 agli 8 anni: i partecipanti faranno un percorso tra le sale alla scoperta della storia del palazzo e della sua collezione in modo divertente e interattivo, con indovinelli da risolvere, prove da superare e tanti aneddoti e curiosità (costo 5 euro a partecipante, prenotazione obbligatoria a [email protected]).

Domenica alle 10 nella splendida cornice del museo ci sarà una Colazione ad Arte con il concerto dei giovani allievi della violoncellista della Camerata Elisabetta Sciotti, provenienti dalla Scuola Verdi e dal Centro Musicale Suzuki di Firenze: in programma musiche di Bach, Vivaldi e Mozart. A seguire, è prevista anche una visita guidata sulla secolare storia del palazzo, dalla sua fondazione fino ad oggi. Costo colazione e concerto 10 euro (prenotazione obbligatoria 0574 1837859 o [email protected]) per la sola visita 5 euro e biglietto ingresso museo (prenotazione consigliata alla stessa mail).