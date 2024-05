Il circolo ricorda Alessio Cini

Da oggi lo spazio esterno del circolo Arci Giuseppe Rossi a Sant’Ippolito in via Visiana, 177 sarà intitolato ad Alessio Cini, aggredito e ucciso davanti alla sua abitazione ad Agliana la mattina dell’8 gennaio 2024. Alessio Cini, originario di Sant’Ippolito, era un socio e volontario storico del circolo, di cui era stato presidente dal 1994 al 2005. La cerimonia di intitolazione dello "Spazio sociale e ricreativo Alessio Cini", con l’apposizione di una targa sull’ingresso di via Brasimone, si terrà oggi alle 16.30 alla presenza dei dirigenti del circolo, della presidente di Arci Prato, Ilaria Testa, del fratello e della figlia di Alessio. "E’ uno spazio dove lui ha organizzato tante attività – racconta il presidente Angelo Ragunì – e dove anche oggi il Circolo vive tutto il periodo estivo con tantissime iniziative". Oltre alla targa, la figura di Alessio Cini sarà ricordata con un murale a lui dedicato, la cui realizzazione è prevista entro l’estate.