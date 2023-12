Il centrodestra attacca: "Aumento vergognoso. E il Pd pratese sta zitto"

"La Regione Toscana a guida Pd aumenta l’addizionale Irpef per coprire i buchi che loro stessi hanno creato nella sanità regionale". E’ l’affondo del consigliere comunale del Centrodestra Claudiu Stanasel sulla decisione della giunta Giani di aumentare l’addizionale Irpef regionale per i redditi oltre i 28.000 euro.

"Siamo di fronte all’ennesima follia di un Pd regionale sempre più allo sbando che, come è suo solito fare, va sempre a tassare i cittadini pur di reperire fondi utili a rimediare i danni che lo stesso Pd ha causato – accusa Stanasel –. Anche gli alleati regionali del Pd, tramite Italia Viva, hanno avuto il coraggio di opporsi, almeno a parole, a questo ennesimo delirio politico. Ma ciò che ritengo davvero vergognoso e inconcepibile è il silenzio drammatico che proviene dal Partito Democratico pratese. Nessuna presa di posizione da parte del sindaco Biffoni o dal segretario Biagioni, per non parlare del silenzio stampa della consigliera Bugetti e degli altri esponenti regionali del Pd come ad esempio l’assessore Stefano Ciuoffo. Tra l’altro parliamo di due figure annunciate tra i possibili candidati a sindaco del Pd per le elezioni".

Alla luce delle mancate prese di posizione contro l’aumento Irpef, Stanasel si domanda: "Queste persone dovrebbero guidare Prato in futuro per continuare a trattare i cittadini pratesi come sudditi del partito? Questo silenzio vergognoso dimostra ancora una volta ciò che evidenzio da anni a questa parte e cioè la totale sudditanza del Pd pratese verso i propri leader regionali, per non parlare di quelli nazionali. Intanto il risultato è che moltissimi cittadini pratesi dovranno pagare di tasca loro per le inefficienze del Pd, nonostante una situazione finanziaria drammatica".

Attacca anche la parlamentare di FI Erica Mazzetti: "Il tanto decantato sistema sanitario, tutto pubblico, della Toscana, fa acqua da tutte le parti: costi sempre più alle stelle e servizi al lumicino ovunque, soprattutto nei comuni più piccoli. La sinistra, con l’assenso degli alleati come Italia Viva, prima fa il buco, e non è certo colpa del governo, poi scarica il costo su coloro che vengono sempre, regolarmente tartassati con l’Irpef: 380 euro in più di tasse a famiglia sono il presente natalizio di Giani e Saccardi, un salasso vergognoso".