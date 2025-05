Il "Cavarzano Summer Festival". Tortelli, musica e festa all’Alpe

La pro loco di Cavarzano è pronta per la stagione estiva e annuncia un ricco calendario di eventi sia per chi sceglie il fresco degli oltre 600 metri di altitudine della frazione di Vernio per villeggiare sia per chi ha voglia di scappare dal caldo della città per una toccata e fuga.

Quest’anno la vivace pro loco ha ideato il "Cavarzano Summer Festival": serate con buona musica e cibo il sabato sera di luglio e agosto. Si inizia con i "classici", il 25 maggio c’è la "Sagra Del Tortello", mentre giugno si apre con l’immancabile "Festa all’Alpe di Cavarzano", in collaborazione con le pro loco di zona (2 giugno). Il 15 giugno, ancora un classico, il 3 ° Raduno Del Moto-Tortello" mentre il 29 sarà festeggiato il santo patrono di Cavarzano.

Luglio avvia con una mostra di pittura, il 13 agosto ci sarà la "2° Sagra della ficattola", il 20 appuntamento con la "Polenta strascicata in pista" per poi passare ad ottobre con il "25° Raduno auto d’epoca" con il club Ruote Classiche Prato (18 ottobre) mentre il 26 torna la tipica "Sagra della Castagna". Ad aprire il "Cavarzano Summer Festival", il 5 luglio sarà invece la musica dei Gatti Matti, in una serata con paella, ancora musica, accompagnata da pizza, il sabato successivo, il 12. Già annunciata la band che suonerà il sabato dopo, i Fun Cool nello spazio della pro loco, mentre l’ultimo sabato di luglio, per "Alpe sotto le stelle", sarà animato dalla cover band dei Dire Straits, i Reolad. Agosto sarà inaugurato con una serata musicale e la pizza della pro loco (2 agosto) e il sabato successivo, il 9, ci sarà il concerto dei Terzo Tempo, con un omaggio a Fabrizio de Andrè. Per Ferragosto Cavarzano allieta villeggianti e visitatori con apericena e danze.

L’ultimo appuntamento estivo del sabato, il 30 agosto, è con un talento locale, Marco "Banana" Pieraccini e la sua band.

Claudia Iozzelli