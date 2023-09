Il carrello della spesa è più pesante Aumenti a raffica tra gli scaffali Ecco il nostro test nei supermercati

Una lenta, inesorabile crescita dei prezzi. È quello a cui assistiamo da un anno a questa parte, un fenomeno che non accenna a diminuire e che sta mettendo sempre più in difficoltà le famiglie, come prova la corsa alla nuova card sociale del governo. Il rientro dalla pausa estiva non sarà indolore: in appena sei mesi i prezzi di frutta, carne, pane e latte sono stati nuovamente ritoccati, ovviamente al rialzo. In alcuni casi si tratta di pochi centesimi, in altri il ritocco è notevole rispetto ai sei mesi precedenti (Parmigiano Reggiano, prosciutto di Parma e mele gli esempi più eclatanti). A fronte di una crescita dei prezzi inesorabile, il problema è che stipendi e pensioni sono rimasti fermi e così ci sono sempre meno soldi a disposizione anche per le necessità primarie. Per comprendere di cosa stiamo parlando siamo andati a testare sul campo le oscillazioni dei prezzi confrontando direttamente il costo della merce esposta venerdì 1° settembre sugli scaffali delle tre principali catene cittadine (Esselunga, Conad e Coop) rispetto alla metà di marzo 2023. Il confronto è impietoso.

Il pane toscano, alimento base della tavola dei pratesi, in appena sei mesi è schizzato sopra i 3 euro al chilo. Al Conad dai 2,99 euro di marzo si è passati ai 3,40 di oggi. Alla Coop il panaccio va a 3,25 al chilo mentre all’Esselunga la bozzetta è stabile a 2,79 euro.

Impennata anche per il prosciutto di Parma che da 37.99 al chilo è schizzato a 40.99 euro (Esselunga): servono dunque oltre 4 euro per un etto di crudo. Alla Coop il Parma è in vendita a 33,90 (stabile), mentre al Conad è in offerta a 28,90.

Aumenta anche il prezzo delle mele Golden passate in sei mesi da 1,88 euro a 2,15 (Esselunga). Coop le propone a 1,98 (a marzo 1,95) e Conad a 2,68 rispetto all’1,98 di marzo.

Aumenta anche il latte intero Mukki, altro alimento base della dieta delle famiglie: Conad lo vende 1,99 euro al litro da 1,70, lo stesso prezzo si trova alla Coop (era 1,95), mentre nei supermercati Esselunga è in vendita a 1,84 euro. Il burro Mukki da 250 grammi è in offerta alla Coop, 2,54 euro (3,99 a marzo), e al Conad (3,28 da 3,99), mentre Esselunga lo propone a 3,65 (3,59 in offerta sei mesi fa). Costa di più la mozzarella, immancabile in estate. Esselunga propone la Mukki in confezione singola a 1,75 (1,22 in offerta lo scorso marzo), mentre Conad a 1,80 (da 1,49 in offerta). Per chi ama il pesce, il branzino al banco costa negli store Coop 17,90 euro al chilo (a marzo 16,50 in offerta), mentre Conad lo propone a 16,90 euro (a marzo 19,90).

Certo, gli angoli delle offerte non mancano in nessuno dei principali supermercati cittadini: ogni catena propone a rotazione prodotti con prezzi scontati che possono aiutare le famiglie ad arrivare fine mese. Serve però uno sforzo non banale: fare la spesa diventa quasi un lavoro scientifico e per avere il risultato migliore bisognerebbe andare in più di un supermercato. L’era del metto nel carrello ciò di cui ho voglia sembra solo un ricordo. Tonno, carne, pesce, pasta e prodotti in scatola, ad esempio, si trovano a promozione, ma bisogna accontentarsi e non lasciare spazio alle voglie del momento.

Tornando ai prezzi le carote sono rimaste stabili in tutte le catene a 0,98 al chilo. Ritocchi misti invece per il petto di pollo a fette: nei negozi Coop è in vendita a 12,90 al chilo (in rialzo rispetto a marzo quando costava 11,78 euro), in quelli Conad costa 9,80 euro (a marzo era più caro, 10,90), mentre Esselunga lo propone stabile a 11,78 euro. Piccoli ritocchi in alto anche per gli spaghetti Barilla da 500 grammi: Coop li vende adesso a 1,12 rispetto al prezzo di 1,09 di marzo, Conad è fermo a 1,15 euro, negli store Esselunga da 1,15 sono passati a 1,25. E ancora: il Parmigiano Reggiano stagionato 24 mesi (confezionato) Esselunga lo propone a 24,79 euro rispetto ai 23,99 euro di marzo, ora per comprarlo da Conad servono 21,90 euro al chilo (19,99 a marzo), mentre Coop è passata dai 19,67 di sei mesi fa ai 20,67 di oggi.

Silvia Bini