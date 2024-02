Il Carnevale fa gol: sport e sorrisi in campo

A Paperino ritorna il Torneo di Carnevale. Una bella giornata di sport, dedicata ai più giovani, ma anche di amicizia e divertimento. In campo Bologna, Empoli, Spal, Lucchese e Perugia. Un bell’appuntamento, quello di oggi, nel calendario calcistico pratese: si tratta del Torneo di Carnevale organizzato annualmente dal Paperino San Giorgio in concomitanza con gli storici festeggiamenti in maschera di scena nella frazione. Formazioni giovanili di squadre professionistiche (Bologna, Empoli, Perugia, Lucchese e Spal) e dilettantistiche (PSG, Prato, e Follonica Gavorrano) si sfideranno al Comunale di via del ferro in una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

La manifestazione – riservata alla categoria Pulcini 2013 (2014 per i club professionistici, ndr) – si terrà oggi a partire dalle ore 10: al mattino andranno in scena le qualificazioni e nel pomeriggio, dalle 15, le fasi finali.

"Siamo lieti di organizzare ancora una volta questo bel torneo – sottolinea il presidente del Psg, Sauro Pratesi – e non vediamo l’ora di dare il benvenuto nelle nostre strutture ad alcune delle migliori formazioni giovanili d’Italia. Aspettiamo tutti gli appassionati di calcio giovanile – chiude Pratesi – per vivere insieme una bella giornata di calcio giocato all’insegna del divertimento e dell’amicizia".