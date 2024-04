Il cammino di San Jacopo è tracciato. Nuovi cartelli per i (tanti) turisti

Il cammino di San Jacopo che attraversa il comune di Montemurlo è una delle maggiori attrazioni degli ultimi anni. Capace di coinvolgere centinaia di turisti che arrivano e soggiornano ai piedi della Rocca. Ora si aggiunge un ulteriore tassello per rendere il percorso ancora più attrattivo. È stata completata in questi giorni l’installazione della cartellonistica definitiva di tracciamento del Cammino di San Jacopo in Toscana, realizzata dal Comune di Montemurlo, insieme agli altri enti che hanno aderito al progetto del cammino. I nuovi cartelli sostituiscono il tracciamento provvisorio e sono arricchiti con pannelli di approfondimento sulla storia del territorio. "Ogni anno sono tantissimi i visitatori che percorrono il Cammino di San Jacopo in Toscana, un tipo di turismo lento e sostenibile che consente di scoprire le bellezze nascoste dei nostri territori - dice l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero -. La cartellonistica definitiva consente di migliorare la fruibilità del percorso ed arricchisce la conoscenza del territorio a scopo turistico".

Montemurlo è parte integrante della seconda tappa del percorso di 27,1 chilometri che da Prato raggiunge Pistoia ed i camminatori potranno scoprire la storia e le bellezze artistiche racchiuse nello scrigno della pieve di San Giovanni Decollato nonché la storia della Santa Croce.

Per facilitare il cammino i cartelli riportano il logo distintivo del Cammino di San Jacopo, rappresentato come sui cammini jacopei spagnoli dalla conchiglia stilizzata gialla su fondo blu.

Il percorso del Cammino di San Jacopo a Montemurlo attraversa l’ area Protetta del Monteferrato, salendo al punto più elevato (Monte Lopi) della tappa a circa 350 ml. Si prosegue poi in mezzo alla campagna sulla via Baronese fino alla Rocca di Montemurlo, si attraversa poi l’Agna verso Montale.