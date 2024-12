Il calendario dei nostri volontari. Domani in edicola con La Nazione

Il volontariato produce effetti positivi insegnando il sacrificio che si trasforma nella bellezza di fare qualcosa per chi vive una situazione di fragilità, permanente o temporanea che sia. Così, anche quest’anno il calendario fotografico 2025 de La Nazione è dedicato al mondo del volontariato a Prato. Domani sarà in edicola, gratuitamente, in abbinamento al nostro giornale.

Gennaio si apre con la Croce Rossa, associazione impegnata su molteplici fronti. Febbraio parlerà della mensa "Giorgio La Pira" che ogni giorno accoglie a pranzo tante persone in difficoltà. Marzo è dedicato all’Opera Santa Rita che assiste persone con gravi problemi di tipo sociale e psicologico. L’Emporio della Solidarietà, che illustra aprile, è un luogo di distribuzione coordinata e gratuita di generi alimentari di prima necessità per famiglie bisognose.

A maggio c’è la Pubblica Assistenza L’Avvenire con i volontari nel nuovo magazzino operativo della Protezione Civile. A giugno troviamo la Misericordia per un nuovo anno all’insegna della carità e dell’assistenza socio-sanitaria. A luglio ci sono i volontari del Csn (Centro di Scienze Naturali) impegnati nell’attività di protezione civile e nella formazione.

Ad agosto c’è la Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori onlus, da tanti anni è punto di riferimento del Dipartimento oncologico ospedaliero di Prato nell’assistenza al malato e nella ricerca applicata. A settembre una nuova associazione: la Pubblica Assistenza Prato Sud che svolge servizi h24 per il 118. In ottobre c’è l’associazione Anps Prato, la Polizia di Stato e a novembre l’Anc, l’associazione nazionale carabinieri: entrambi i gruppi svolgono servizi di controllo e supporto alle manifestazioni pubbliche.

Dicembre vedrà una nuova associazione la Cisom, i cui volontari la sera e la notte portano bevande e pasti caldi, biancheria, coperte ai clochard.

Il calendario è sostenuto da numerosi sponsor quali Aci Prato, Daniela Righi, Cialde & Cialde, 1947 Club delle Pagliette, Anaci Prato-Pistoia; Diocesi di Prato Scuole Cattoliche; Fouredil srl; Il Giardino delle Fate Flower Shop; Euromaster Jolly Gomme; Marmino Tessuti dal 1908; Medical Udito; Prato Ecologia; Centro Ottico Marlazzi; Scuola Materna Maria Immacolata; Asilo Nido Nuova Vita; Cap; Il Diamante Gioielleria; Fism Prato, Onoranze Funebri Iris; Terra di Prato; Palmucci Prato-Pistoia; Serenella Parrucchieri; Convitto Nazionale Statale Cicognini; Il Mercatino Prato Mercato Nuovo; Nuova $M Prato e Pistoia.

M. Serena Quercioli