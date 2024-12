Il Buzzi 4.0 scelto dal ministero: "Esempio italiano di eccellenza"

Il Buzzi come esempio italiano di istitito tecnico tessile nello stand del ministero. Succede negli spazi di Veronafiere alla manifestazione Job & Orienta, iniziativa nazionale di riferimento per la scuola, la formazione e l’orientamento al lavoro. L’Istituto ’Tullio Buzzi’ è stato chiamato a rappresentare la rete Tam, Rete nazionale degli istituti dei settori tessile abbigliamento e moda, nello spazio del ministero dell’Istruzione e del Merito.

Durante la manifestazione sono stati esposti i lavori degli studenti prodotti in collaborazione con aziende

del territorio pratese anche all’interno dei percorsi di stage dei Pcto. Quattro studenti sono stati selezionati per rappresentare il Buzzi e Prato nello stand di Verona: Giorgia Zhang, Samantha Vienna, Robert Andrei Calin, Tommaso Coverini, accompagnati dai docenti Simona Ciardi e Marco Lenzi. In particolare, è stata presentata la possibilità di utilizzare i computer dell’istituto direttamente dalla fiera con l’utilizzo del Cad tessile Penelope che invia i files prodotti alla memoria del telaio Jacquard presente a scuola, attivando la tessitura in tempo reale. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha visitato lo stand nella giornata di mercoledì 27 novembre incontrando docenti e studenti, potendo vedere all’opera il funzionamento della scuola 4.0. Tutte le classi quinte del Buzzi hanno visitato la fiera accompagnati dai docenti, un momento di incontro insolito per tutti allo stand della fiera.

Particolare rilievo hanno avuto gli incontri di approfondimento relativi alla sperimentazione del percorso di filiera tecnologica 4+2 che vedrà coinvolti in co-progettazione

l’istituto di viale della Repubblica con la Fondazione Its Academy Mita diretta da Antonella Vitiello, opportunità rivolta ai giovani per una formazione di qualità e maggiori chance di lavoro.