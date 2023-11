Il black friday divide. Tornano le occasioni. Ma c’è chi dice no: "Prezzo giusto sempre"

Il periodo dei grandi sconti è tornato. Riecco il Black Friday, con capi d’abbigliamento, oggetti per la casa, arredi ma anche tecnologia, libri e tanto altro ancora, tutto a prezzo ribassato. Diverse occasioni quindi, da sfruttare ad esempio per mettersi avanti con i regali natalizi oppure semplicemente per acquistare quei prodotti a lungo desiderati o di cui si ha bisogno, potendo risparmiare rispetto alla spesa originaria. Gli sconti, in qualche attività, sono già cominciati e andranno avanti fino a domenica. Sugli smartphone, ormai da quasi un mese, è un martellare di offerte con prezzi stracciatissimi.

"Abbiamo alte aspettative - dice Marta Castellano, titolare del negozio d’abbigliamento La Bottega degli Artigiani in via Muzzi - Viste le temperature piuttosto alte che ci sono state fino a poco tempo fa, questa può essere l’occasione per iniziare a vendere i prodotti invernali e i primi regali di Natale". Nei giorni dedicati agli sconti, torna d’attualità la discussione – particolarmente sentita dai commercianti locali – relativa all’acquisto online e quello presso il negozio fisico. "Sinceramente non credo che farò grandi acquisti. Nel caso, preferisco comprare in negozio perché posso provare i prodotti ed evito possibili ritardi di spedizioni o smarrimenti", il parere di Edoardo Rapazzati. "Se c’è un periodo dell’anno in cui preferiamo spendere un po’ di più è proprio il Black Friday. Per quanto concerne la modalità d’acquisto - raccontano Simone Mariotti e Tommaso Chiti - optiamo maggiormente per l’online, in quanto più comoda. Ma dipende anche dalla tipologia dei prodotti: per l’elettronica meglio l’online, mentre per un capo d’abbigliamento è più indicato provarselo prima in negozio".

A proposito di negozi: alcune attività del centro storico hanno deciso di non aderire al Black Friday. Uno di questi, Mantellassi Calzature, ha addirittura esposto un cartello sulla propria vetrina per informare i clienti e spiegare i motivi della propria presa di posizione. "Lo facciamo per rispetto degli altri commercianti e dei nostri clienti, di cui non ci prendiamo cura solo una volta all’anno, ma ogni giorno – il commento di Matteo Mantellassi, titolare dell’esercizio ubicato in via Garibaldi – Il Black Friday è un’usanza americana in cui non crediamo, anche perché non vendiamo il tipo di prodotto adatto a questa iniziativa". E comunque non è l’unico a pensarla in questo modo.

Anche Devis Cuboni, titolare dell’omonimo negozio d’abbigliamento in piazza del Duomo, ha preferito non partecipare. "Sarebbe come fare un torto ai miei clienti più fedeli, per i quali adotto sempre un prezzo giusto. Abbassarlo solo per una giornata per attirare qualche cliente mai visto, non mi sembra corretto".

Francesco Bocchini