Il bilancio dei carabinieri. In un anno 162 codici rossi

Una media di 44 chiamate al giorno per un totale di 15.877 richieste di intervento, che si sommano a quelle arrivate direttamente alle singole stazioni. Si è celebrato ieri mattina il 210esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri con una cerimonia nella caserma di via Picasso a Mezzana.

Il comandante provinciale Francesco Schilardi, dopo la lettura del messaggio del presidente della Repubblica e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, ha tracciato il bilancio dell’attività del 2023 portata avanti dalla Tenenza di Montemurlo, dalle sei stazioni dei carabinieri di tutta la provincia e dalle due stazioni dell’arma forestale oltre ai reparti speciali deputati al pronto intervento ed alla conduzione di attività di polizia giudiziaria che hanno coperto il 74% dei reati commessi in tutta la provincia, cioè 9.459 su 12.804.

Complessivamente, i carabinieri hanno arrestato 151 persone e denunciate 1.318, sono stati oltre 1.100 gli interventi per liti, su richiesta di privati, 245 quelli in famiglia. Particolare attenzione ai maltrattamenti e agli atti persecutori, dei 245 interventi per maltrattamento ben 162 sono stati trattati come ’codici rossi’, ossia è stato attivato il procedimento per tutelare chi vive situazioni a rischio. Altrettanta attenzione è stata posta ai reati commessi in danno di anziani e persone fragili, talvolta vittime di raggiri o furti da parte di soggetti senza scrupoli. A tal proposito, l’Arma sta svolgendo una campagna di sensibilizzazione, attraverso incontri organizzati in luoghi di aggregazione.

Per quanto riguarda il contrasto dei reati in materia di stupefacenti sono 74 le persone arrestate e 72 quelle denunciate. Durante i controlli interforze, in collaborazione con il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, sono state arrestate sei persone, le denunce invece sono state state 130 mentre i lavoratori irregolari identificati durante i controlli sono oltre 300. Le sanzioni elevate durante l’attività hanno raggiunto un totale di 1,8 milioni di euro.

La ricorrenza si celebra simbolicamente il 5 giugno di ogni anno, in quanto il 5 giugno 1920 la bandiera dell’Arma fu insignita della prima medaglia d’oro al valor militare, per la valorosa partecipazione dei carabinieri alla prima guerra mondiale.

Silvia Bini