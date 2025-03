"Il bacio da sfogliare" all’Art Hotel Milano

"Il bacio da sfogliare" di Ilaria Guidantoni sarà presentato domenica 16 marzo alle 11 al Art Hotel Milano (via Tiziano 15). L’autrice, in dialogo con il critico d’arte Ilaria Magni, accompagnerà in un viaggio di scoperta sotto il segno del bacio, "anzi dei baci, così tanti e così diversi". L’idea nasce dal bacio originario, "dalla nostra prima esperienza di vita che sembra segnare il passo e il desiderio di ritrovare la pienezza del seno materno, promessa di felicità", si legge nella presentazione dell’iniziativa. Così il bacio diventa il simbolo dell’inizio di ogni amore. "Ma i baci sono anche molto altro e l’autrice ne racconta i mille significati, dal bacio nella storia all’interpretazione dello stesso nelle varie civiltà, dal bacio protagonista nell’arte, nella letteratura, nel cinema, fino al bacio che diventa dolce cibo da gustare".

"Questo libro nasce dalla riflessione che la prima cosa che impariamo, a parte respirare ovviamente, che però è un riflesso incondizionato, è baciare, attraverso l’attaccamento al seno materno. È lì, al bacio, che torniamo sempre quando cerchiamo la felicità, quel piacere così immediato, sublime del dono totale, considerando che la madre si offre, si lascia consumare, facendosi ‘pane quotidiano’ perché il neonato cresca". L’autrice Ilaria Guidantoni è una giornalista fiorentina, scrittrice e traduttrice, vive tra la Toscana, Milano e Tunisi. "E’ nostra intenzione aprire gli spazi dell’Art Hotel sempre di più a iniziative ed eventi di stampo culturale" spiega il direttore dell’Art Hotel Milano, Paolo Mazzoni.

Ingresso libero all’iniziativa con prenotazione (348.4013707).