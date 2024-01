Il 2024 del Soroptimist. Grassi e il suo programma

Con il tradizionale passaggio della campana, cambio alla guida del Soroptimist club per il biennio 2024-2025. Dopo Elena Lenzi, è Beatrice Grassi la nuova presidente. La cerimonia si è svolta al Golf club le Pavoniere. Alla presenza del sindaco Matteo Biffoni, la nuova presidente ha ripercorso la storia e gli obiettivi del club che lavora con le donne per le donne nell’impegno per l’avanzamento della condizione femminile; la promozione dei diritti umani e l’accettazione delle diversità. Linda Martinelli, del club Follonica colline metallifere, già corrispondente comitato estensione del Soroptimist d’Italia ha portato il saluto sottolineando come ogni club deve costruire un virtuoso scambio di relazioni nel confronto tra realtà territoriali e generazioni diverse, in tutto il mondo. Relatrice della serata la giovane scienziata pratese Antonella Fioravanti, presidente della Fondazione Parsec che si è fatta apprezzare a livello internazionale per la sua ricerca sull’antrace sviluppando il sistema per distruggere questo batterio. Per questo, la docente di microbiologia molecolare all’università libera di Bruxelles è stata premiata dall’Accademia reale del Belgio. Ha anche ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. Il riconoscimento firmato dal presidente Mattarella le è stato assegnato per il contributo scientifico nel campo delle biotecnologie e per l’impegno a favore dei diritti delle donne nella scienza. Proprio questo ultimo aspetto è in piena sintonia con il Soroptimist che si è attivato nelle scuole con un lavoro per favorire l’inclusione delle donne nello studio delle discipline scientifiche e l’affermazione nelle professioni scientifiche-tecnologiche.

M.C.