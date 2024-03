Ikea, Obi, Decathlon. Tutte le occasioni

Le catene dei marchi commerciali più noti selezionano personale in Toscana. Ikea ricerca addetti alla vendita e al servizio clienti part time per le sedi di Sesto Fiorentino e Pisa. Il colosso svedese del mobili richiede ai candidati esperienza nella vendita o in attività a contatto con i clienti e disponibilità lavorativa su turni per cinque giorni settimanali su sette. Altro posto vacante a Pisa è quello per specialista della sicurezza. Per candidarsi e per consultare le posizioni aperte: jobs.ikea.com/it. Nel settore fai da te è alla ricerca di personale Obi, che per la sede di Prato assume a tempo indeterminato uno specialista, laureato in materie economiche, da inserire nell’area fiscale. Per i negozi di Navacchio, Livorno, Massa e Cozzile, Empoli, Sesto Fiorentino e Arezzo si ricercano inoltre vari profili, tra cui addetti alle vendite, anche appartanenti alle categorie protette, capi settore, addetti ai box informazioni e al rifornimento banchi e scaffali. Per ulteriori dettagli: www.obi-italia.it/carriera. Infine, diverse le offerte di lavoro che arrivano da Decathlon per i suoi punti vendita in Toscana. Si ricercano, tra gli altri, addetti alla vendita appassionati di running o ciclismo per il negozio di Cascina, commessi per i negozi di Firenze e Colle Val d’Elsa

ed un ‘department manager’ per la Toscana. Per quest’ultima figura è offerto contratto a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di conferma

a tempo indeterminato. Per candidarsi: lavoraconnoi.decathlon-careers.it.