II Carnevale in piazza. Maschere, note e libri. Viareggio: Cecco star

Oggi arriva in piazza delle Carceri Il Carnevale in piazza, bambini al centro. Dalle 15.30 tante attività a cui i più piccoli potranno partecipare insieme agli adulti: ci sarà un’area dedicata alla costruzione di un carro carnevalesco e la possibilità di creare insieme maschere e opere artigianali con materiali di riuso oltre ad una serie di laboratori sia di danza che di creazione di corti a tema e di realizzazione di coriandoli e stelle filanti. Previste inoltre una esposizione di fluid art e frammenti di teatro, e la possibilità di provare uno strumento e unirsi ad una band. Sarà allestita anche una biblioteca i cui gli amanti della lettura potranno prendere i libri messi a disposizione dalla Lazzerini e donare i propri. Ospite speciale della manifestazione sarà l’Associazione carnevale di Paperino che sarà presente in piazza con un allestimento di cinque stand e con un trenino di biciclette guidato da maschere tradizionali di Arlecchino. Collaborano all’iniziativa promossa dal Comune, la Scuola di Cinema Anna Magnani, Modi di essere Aps, Riciclidea, Abbracci gratis, Associazione italiana dislessia, associazioni Ex Cantiere e Carnevale di Paperino, Oratorio Sant’Anna e Laboratorio musicale Band in 5 minuti. Domani ci sarà anche il primo appuntamento con il Carnevale di Montemurlo: l’appuntamento sarà a partire dalle 15 in in piazza Amendola a Oste, dove ad attendere le mascherine ci saranno tanta musica, animazioni varie per bambini con Lisa e Maurizio, gli sbandieratori e i musici del Gruppo storico.

C’è poi da ricordare un pezzo di Prato in trasferta: domani alle 15 a Viareggio tornerà a sfilare l’enorme carro Dammi un bacino, la creazione di Priscilla Borri dedicata a Francesco Nuti (il titolo è ispirato alla frase che Cecco pronuncia in Caruso Pascoski di padre polacco). Dopo il sucesso del debutto di sabato scorso, il carro sfilerà di nuovo, per la gioia dei tanti fans. Sui birilli sistemati sul tavolo da biliardo ideato dall’autrice ci sono i volti degli attori più presenti nel suo cinema, come Athina Cenci, Alessandro Benvenuti, gli amici Alessandro Haber, Novello Novelli e Ricky Tognazzi. Francesco campeggia in alto, abbracciando una macchina da presa, intorno a lui le figure di Giuliano De Sio e Ornella Muti. Le altre sfilate sono in programma sabato 22 febbraio alle 17, giovedì 27 alle 18, domenica 2 marzo alle 15. L’ultima sarà martedì grasso, il 4 marzo, alle 15.