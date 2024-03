I volti noti del cinema e della tv

L’attore napoletano Massimiliano Gallo è un interprete di grande talento che ha dato prova della sua capacità attoriale anche al cinema in pellicole come È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino e Il sindaco del rione Sanità di Mario Martone. Fabrizia Sacchi, anche lei napoletana, ha recitato a fianco di Margherita Buy in Viaggio sola di Maria Sole Tognazzi, per cui è stata candidata al David di Donatello come migliore attrice non protagonista, oltre a ricoprire vari ruoli televisivi. Per lo spettacolo Amanti il costo del biglietto varia da 20 a 30 euro, ridotto 15 euro per under 25; dalle 20 apericena al Politeama Bar a 15 euro con prenotazione consigliata via Whatsapp 328 3829633 o a [email protected]. Biglietti su Ticketone o Boxoffice o in teatro.