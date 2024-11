I violoncelli per Ami. Un party in musica

Una nuova serata benefica per la Fondazione Ami: l’appuntamento è per giovedì 14 Novembre, dalle 18.30 al Victory Cafè di Montemurlo, insieme ai professionisti dell’area materno infantile di Prato (ginecologi, ostetriche, pediatri, anestesisti, infermieri, operatori socio sanitari). La serata inizierà con un concerto ensemble di dodici violoncellisti, che eseguiranno musica classica, rock e pop. A seguire ci sartà un’aperitivo con tutti i partecipanti. L’ingresso è a partire da 20 euro a persona, con conferma della presenza entro domani scrivendo una a mail a [email protected] . "La Fondazione Ami Prato ha come scopo quello di sostenere con l’attività di raccolta fondi il percorso materno infantile dell’Asl – ricorda il presidente Claudio Sarti –, i servizi rivolti alla nascita e alla crescita dei bambini sul nostro territorio, che sono una vera eccellenza pratese. Vogliamo farci conoscere ancora di più: per questo abbiamo organizzato il party di giovedì: sarà l’occasione per scoprire tutto quello che facciamo per i reparti di pediatria e ostetricia dell’ospedale di Prato". Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, per maggiori informazioni consultare sito di Ami Prato o telefonare a 0574 801312 - 392 6457513