I titoli d’essai. Da Paris Texas a Il raggio verde

Seconda settimana per Parthenope all’Eden (ore 16/18.30/21). Dall’ultimo festival di Cannes dove è stato accolto freddamente, ecco la decima regia di Paolo Sorrentino se si escludono le serie tv, regista verso il quale la critica si è sempre espressa con riverenza, spesso a sproposito. Verrebbe da dire: niente di nuovo sotto il cielo di Napoli, visto che Sorrentino continua a fare cinema con quella innegabile calligrafia che rende i suoi film affascinanti, almeno sul piano estetico. Ma stavolta il suo stile mostra dei limiti. La storia di Parthenope, una ragazza nata a Napoli nel 1950, appare stanca e ripetitiva, non supportata da un impianto drammaturgico/narrativo e mostra tutta la fragilità dell’operazione. Una bella scena non fa una storia, tante belle scene insieme non fanno un film, tantomeno un bel film. Che Sorrentino sia un grande regista oramai è palese. Ma è l’autore Sorrentino che non è all’altezza del Sorrentino regista. Il regista e l’autore (cioè lo sceneggiatore) sono ruoli diversi che in Parthenope evidentemente non coincidono. Sorrentino può sempre contare su uno stuolo di fans che si manifestano ad ogni uscita, visto che il film sta registrando un buon successo al botteghino. Non mancano alcuni dei suoi attori preferiti: Silvio Orlando, Isabella Ferrari, Luisa Spagnoli strepitosa, oltre a Gary Oldman e Stefania Sandrelli. Sempre all’Eden Fino alla fine di Gabriele Muccino (ore 16/18.15/21) e l’attesissimo "Berlinguer: la grande ambizione" (ore 16/18.15/21) con Elio Germano fresco vincitore alla festa del cinema di Roma.

Al Terminale ecco il film shock "The substance", ritorno in grande stile per Demi Moore (oggi e domani ore 18.30/21). In programmazione anche "Trifole/Le radici dimenticate" (oggi e domnani 16.30). Per Cinefilante domani alle 10.30 "Popoli for kids and teens), per il ciclo dedicato a Gianmaria Volonté martedì alle 21.15 "Uomini contro" di Francesco Rosi. Al Pecci "Longless" oggi 18.30/21.15 e domani 18.20/21. Continua con successo la riproposta del cinema di Eric Rohmer: "Il raggio verde" oggi alle 16.40, domani alle 16.20. Infine, mercoledì alle 21 da non perdere il ritorno del capolavoro di Wim Wenders, "Paris, Texas" con Harry Dean Stanton e una giovanissima e bellissima Nastassja Kinski.

Federico Berti