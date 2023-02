"I tessuti alla moda" L’appuntamento al lanificio Lucchesi

Dopo il tutto esaurito delle iniziative di gennaio, Tipo – Turismo Industriale Prato presenta l’appuntamento di febbraio alla scoperta del più grande distretto tessile d’Europa, nonché centro della produzione tessile più innovativa di tutto il mondo. Sabato 25 febbraio, ci sarà "I tessuti alla moda, dai campionari ai défilé. Come nasce il processo creativo del fashion", vedrà protagonista, questa volta, l’universo creativo attorno ai tessuti. Come fa uno stilista a scegliere i colori e le trame dei tessuti che andranno di moda la prossima stagione? Si proverà a rispondere a questa domanda grazie al campionario del Lanificio Marco Lucchesi, dove gli stilisti studiano i segreti dei tessuti di qualità del passato più recente per progettarne di nuovi. A seguire, sarà possibile visitare i campionari della biblioteca-archivio del Museo del Tessuto, normalmente non visibili al pubblico, che custodiscono tessuti anch’essi di grande ispirazione.

Al termine, per chi desidera, aperitivo al bar ristorante Schiaccino (15 euro supplementari). Ritrovo alle 15 in piazza Macelli. Costo 15 euro a partecipante, itinerario a piedi. Info e acquisto biglietti: www.capviaggi.it. Per i bambini invece appuntamento domenica 26, al Pecci con "La moda intelligente".