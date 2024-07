I tesori di San Niccolò. Visita guidata speciale

Da monastero femminile domenicano a conservatorio per le fanciulle istruite dalle suore, fino a divenire quella che oggi è una prestigiosa scuola paritaria dall’asilo fino al liceo scientifico. È una storia che attraversa i secoli quella del Conservatorio San Niccolò che stasera, alle 18, aprirà le porte per una visita guidata con una guida speciale: la preside Mariella Carlotti (foto). Una straordinaria opportunità per esplorare parte del patrimonio storico e artistico unico in città. La visita guidata, gratuita, durerà circa due ore ed è su prenotazione attraverso le indicazioni riportate sul sito sniccolo.it. Uscendo da San Niccolò sarà possibile vivere l’arte di sera a Prato rimanendo in un raggio ristretto dentro le mura. Ogni giovedì sera di luglio, dalle 21 a mezzanotte, riflettori accesi sul Museo dell’Opera del Duomo per immergersi nei suoi tesori artistici in un orario diverso dal solito addentrandosi anche nella mostra "Arte Ferita, Arte Salvata. Chiese e patrimonio artistico a 80 anni dal bombardamento di Prato" curata dai Musei Diocesani di Prato e dalla Fondazione Cdse. Non solo shopping sotto le stelle nei giovedì sera di luglio. Anche Palazzo Pretorio aprirà eccezionalmente le sue porte in orario serale, con uno speciale fuori programma: dopo aver ammirato il tramonto dalla terrazza, seguirà una visita guidata tematica tra i capolavori della collezione permanente con un focus speciale sui paesaggi nella loro rappresentazione artistica. L’appuntamento è alle 21 e il costo è di 15 euro (prenotazione obbligatoria). Continua anche la mostra "Tamagnini. Mirabile avventura d’arte", curata da Giulia Ballerini e visitabile fino al 9 settembre dopo la proroga.