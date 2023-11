I tappeti green per l’inizio della stagione

Il Politeama si è rifatto il look per accogliere in un ambiente più bello e curato il pubblico della stagione 2324 Planare dall’alto che, dopo l’anteprima di sabato scorso con Pif e Francesco Piccolo, prenderà ufficialmente il via con Tre uomini e una culla con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana (sabato 4 novembre alle 21 con replica domenica 5 alle 16). Più di vent’anni fa Alma iniziò ad adottare buone pratiche come il riuso degli scarti di moquette derivanti dalla produzione e il riciclo delle moquette alla fine degli eventi. Fra le ultime iniziative la compensazione della Co2 generata in fase di produzione della moquette. Grazie al calcolato della propria “carbon footprint” (impronta di carbonio) e attraverso l’accesso al mercato volontario dei crediti di carbonio, l’azienda compensa la Co2 generata dai processi produttivi, sostenendo il progetto di conservazione forestale "Cordillera Azul" in Perù.