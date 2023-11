"I soldi dirottati sulla scuola"

Il nuovo sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri poco dopo l’insediamento alla guida del Comune evidenziò che non c’erano i fondi per l’intervento di risanamento del comitero. Inoltre disse che non era possibile ricorrere a bandi e un primo stanziamento della nuova giunta per le manutenzioni fu poi dirottato sulla scuola lasciando il cimitero nello stato in cui versa da anni e che solleva diversi malumori fra i cittadini. Il 29 agosto scorso lo stesso Palandri spiegò su La Nazione tale decisione: "Avevamo in programma di attuare subito un restauro del cimitero ma abbiamo preferito iniziare con la scuola, dopo passeremo a quello con un investimento di 150.000 euro".