I soggiorni per anziani con "Vacanze insieme"

Con l’arrivo dell’estate a Montemurlo torna ‘vacanze insieme’, i soggiorni estivi, da giugno a settembre, in località marine, montane e termali per anziani autosufficienti, promosse dal Comune di Montemurlo e organizzati da Auser. Una bella opportunità di svago e socializzazione che il Comune sostiene e promuove attraverso la compartecipazione alle spese per gli anziani con minori possibilità economiche. Il Comune di Montemurlo ha pubblicato un bando attraverso il quale gli anziani con più di 65 anni, residenti a Montemurlo, che vogliano aderire ai soggiorni estivi, possono richiedere il contributo per le spese di soggiorno. Le domande possono essere presentate fino al 31 agosto. Per presentare domanda è necessario avere un’ età pari o superiore a 65 anni, essere autosufficienti, residenti nel Comune di Montemurlo ed essere in possesso di un’attestazione Isee in corso di validità non superiore a 10 mila euro. Il contributo sarà erogato agli aventi diritto fino ad un massimo di 200 euro. Qualora lo stanziamento previsto dovesse risultare insufficiente alla copertura di tutte le istanze degli aventi diritto, sarà redatta una graduatoria sulla base dell’età dei richiedenti, privilegiando le persone più anziane. La domanda sottoscritta dall’interessato e redatta sull’apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.montemurlo.po.it (oppure ritirabile in orario di apertura al pubblico al servizio politiche sociali e intercultura di piazza Don Milani), può essere presentata tramite e-mail all’indirizzo [email protected], oppure, tramite pec all’indirizzo [email protected] o, infine, o a mano all’ufficio protocollo del Comune in piazza della Repubblica dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.