I soccorsi girano ancora a pieno ritmo

A Cantagallo, dove in questi giorni sono stati attivati ben 23 interventi di messa in sicurezza legati prevalente mente ad eventi franosi, sono stati condotti ripetute e approfondite verifiche in località Querceta-Caselle per verificare la situazione di una frana che insiste sul fosso Rilaio. Si segnala di nuovo ai cittadini che il numero unico della Protezione Civile della Val di Bisenzio è 0574 942496. Con i volontari. della Protezione civile restano impegnati quelli della Pubblica Assistenza, della Misericordia di Vernio e Migliana, della Vab, gli scout, il Csn, Valbisenzio Meteo, il Centro civico di Vaiano. Sono tanti i volontari ancora presenti a spalare accanto alla gente della Valbisenzio come i giovani angeli del fango che si sono messi a servizio delle aziende tessili. È attivo il Centro Operativo Intercomunale della Protezione civile, che ha sede a Vaiano, dove vengono coordinate le attività. Ci sono i rappresentanti dei Comuni, i referenti della Prefettura, Protezione civile regionale, dei vigili del fuoco e carabinieri, della polizia municipale. La colonna mobile della Regione ha inviato in Valbisenzio 15 squadre di volontari, oltre 60 persone, da tutta la Toscana (oggi c’erano Anpas, CroceRossa, Misericordia, Le Racchette) con idrovore e macchine attrezzate per la rimozione del fango.