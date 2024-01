I Re Magi a Capezzana. Sfilata in forma ridotta

PRATO

Il maltempo incombe anche sul Corteggio dei Magi a Capezzana di Prato e a Poggio a Caiano. Questa tradizione che un tempo era molto diffusa in tanti comuni, anche perché era più facile reperire i cavalli, è stata riscoperta grazie all’impegno delle associazioni. La sfilata di Capezzana va avanti dal 1996 ma l’edizione 2024 che era stata preparata con tanta cura da parte dei volontari sarà in forma ridotta: il corteggio si svolgerà dentro la chiesa di Santa Maria intorno alle 15,15 poi alla Misericordia ci sarà la premiazione del concorso dei presepi e l’arrivo della Befana che consegnerà le calze ai bambini. Non mancherà lo stand gastronomico con le ciambelline calde per la merenda. A Poggio a Caiano invece sarà la prima volta della "Cavalcata dei Magi" e la decisione sullo svolgimento della sfilata verrà presa questa mattina, in base all’andamento del tempo. La partenza è fissata alle 16 in piazza Risorgimento con i figuranti del Gruppo storico poggese che sono gli organizzatori della rievocazione, in collaborazione con il Comune, la Pro Loco, il Gruppo Storico di Carmignano e il Comitato Processione di Gesù Morto di Comeana. L’unione di tante esperienze locali ha permesso di creare una sfilata molto suggestiva e con costumi da vedere. I Magi arriveranno quindi all’Istituto delle Minime suore del Sacro Cuore per la consegna dei doni a Gesù Bambino. In caso di pioggia i doni saranno portati a Gesù Bambino, come vuole la tradizione ma senza sfilata. A Seano, per l’Epifania, doppio appuntamento: alle 17 nella chiesa di San Pietro ci sarà la messa con l’arrivo dei Magi al presepe vivente e a fine messa la consegna delle calze ai bambini. Alle 20 cena nel cinema di via San Giuseppe con arrivo della Befana. A Carmignano, alle 17, nel salone del Galli in viale Parenti "Concerto dell’Epifania" e il ricavato sarà devoluto agli alluvionati. Prenotazioni posti: 055.8712468. Infine, domani la festa per i bambini prosegue a Comeana: dalle 14,30 alle 19 allo Spazio Giovani giochi di ruolo e da tavolo per bambini dai 10 anni in poi. Il tema del XIII Capitolo è "Piccoli grandi eroi". La partecipazione è gratuita,

ma i posti a sedere sono limitati ed è consigliato prenotare: 055.8716213 oppure [email protected].