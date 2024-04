I ragazzi del Buzzi alla Scala per Rossini

Una lezione davvero straordinaria, di musica, bellezza, di storia. Un’esperienza da ricordare, da condividere. Non capita tutti i giorni di poter assistere a un’opera alla Scala di Milano ed è stata una grande opportunità quella che ha avuto la classe IVR indirizzo chimico del Buzzi, che nei giorni scorsi ha partecipato alla rappresentazione del Guillaume Tell di Rossini appunto alla Scala grazie alla Camerata Strumentale di Prato e grazie al progetto Comunita educante della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Le studentesse e gli studenti, accompagnati dai professori Elena Montini e Filippo Coralli, prima della partenza hanno potuto svolgere un percorso formativo sull’opera condotto dal maestro Alberto Batisti, direttore artistico della nostra orchestra. La Camerata strumentale e il Buzzi collaborano da anni in progetti per la diffusione della cultura musicale tra gli studenti. L’iniziativa si è svolta nell’ambito del progetto Prato Comunità Educante, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, a cui sia la scuola sia la Camerata strumentale aderiscono. Sensibilizzare i giovani al teatro musicale significa dare loro l’opportunità di allargare i propri orizzonti culturali. Nella foto a destra alcuni studenti del Buzzi alla Scala prima che il sipario si aprisse sul Guglielmo Tell di Rossini. A sinistra Diana Toccafondi, presidente della Fondazione Cassa di risparmio, che sostiene il progetto Comunità educante .