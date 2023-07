I luoghi "balneari" della Provincia

Scappare dalla calura, senza i costi esorbitanti di una gita in Versilia? Si può. Anche la Valbisenzio e il Montalbano offrono scorci "balneabili". Suggestivi i bagni nelle acque gelate della Carigiola, torrente che scorre all’ombra dei boschi nel comune di Cantagallo e che offre comunque frescura e la possibilità di abbronzarsi e di fare un pic-nic. Per gli amanti del relax, c’è anche l’opzione Limentra, altro corso d’acqua molto poco frequentato in zona Fossato. Se poi si ha solo una pausa breve, la soluzione potrebbe essere Rio Buti, a poca distanza da La Pietà e Santa Lucia. Il lago di Castagnati a Seano, nel Comune di Carmignano, è invece un invaso artificiale, di proprietà della tenuta di Capezzana. Lungo le sponde, balneabili, sono state allestite una serie di postazioni attrezzate. E per chi non ama la pesca può essere la meta di una passeggiata estiva.