I Giochi della gioventù in mostra per l’Assedio

Due mostre da vedere durante l’Assedio alla villa. Il Comune di Poggio a Caiano e la Pro Loco organizzano due mostre per far riscoprire il passato ma anche l’arte. La prima è allestita nel salone ‘Luigi Corsetti’ delle scuderie medicee e si intitola "Chi c’era, com’era. Giochi della gioventù 1969, 1970, 1971".

Inaugurazione lunedì 11 settembre alle 18 e l’orario di apertura sarà dal martedì al giovedì 9.30-13 E 14-18.30 e dal venerdì alla domenica 10-12; 16-19 e anche 21-23 fino al 17 settembre. Cosa c’entra Poggio con i giochi della gioventù? La scuola media "Filippo Mazzei" partecipò ai giochi della gioventù: il Comune si era costituito da pochi anni e non aveva ancora le attrezzatura necessarie come la palestra e il campo sportivo con una pista di atletica. Nonostante questo fu tanto l’impegno dell’amministrazione comunale e della scuola che consentirono di svolgere quasi tutte le discipline (pallavolo, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso) regolarmente.

La premiazione si tenne nei giardini della scuola, le semifinali si giocarono a Firenze alla presenza di alcuni ragazzi della "Mazzei". Questa mostra racconta quindi, attraverso la testimonianza delle immagini, quanto furono sentiti i giochi della gioventù. Nella sala della Giostra in Comune spazio, invece, alle opere di Anna Maria Guarnieri, artista poggese che ha esposto non sono in Italia ma anche all’estero.

La mostra "Noi eredi dei popoli di Gaia" sarà visitabile dall’11 al 23 settembre (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14, il mercoledì dalle 9 alle 18) e nei giorni dell’Assedio (15, 16 e 17) apertura dalle 9 alle 23. La presentazione sarà lunedì 11 (ore 18) alle Scuderie a cura della professoressa Sandra Lucarelli. Le mostre sono ad ingresso libero.