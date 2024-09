I fuochi per l’ultimo giorno della Fiera

Oggi ultimo giorno per il luna park in viale Marconi, con le giostre e banchi alimentari provenienti da varie parti d’Italia tra street food e dolciumi. Secondo la tradizione, l’ultima giornata della fiera si concluderà con i fuochi artificiali, che sono previsti intorno alle 22.30.

UIltimo giorno oggi anche per il mercato internazionale organizzato da Confesercenti in collaborazione con il Comune in piazza Duomo e in via Magnolfi, con sapori, ricette e artigianato da vari paesi d’Europa, aperto fino a a tarda sera. E a proposito di bancarelle questa domenica dalle 8 alle 18 torna l’appuntamento con Mercatale viva: nella parte pedonalizzata della piazza 22 banchi con piccola oggettistica di antiquariato e da collezione, accessori e abbigliamento vintage d’occasione. All’insegna dell’antiquariato ricercato e del collezionismo, oggi ritorna dopo la pausa estiva, in piazza delle Carceri dalle 9 alle 19, la mostra mercato Prato Antiquaria, con modernariato, vintage, oggettistica quadri, lampade, radio, dischi e bigiotteria d’epoca. Infine, come ogni terza domenica del mese nel cortile del cinema Terminale, dalle 8.30 alle 13 è in programma Pianeta verde, mercatino bio e di filiera corta dell’economia circolare. Oltre ai produttori locali, si possono trovare creazioni manuali con materiale di recupero e tinture naturali.