I fratelli che domano l’acqua a vela Doppia medaglia in coppia mista

Due fratelli campioni di vela. Sono Gemma, 13 anni e mezzo e Gianmarco Giovannelli, 12 anni, che, lo scorso weekend, hanno raggiunto entrambi il podio tricolore con le rispettive imbarcazioni. I Campionati Italiani giovanili "classi in doppio" Rs Feva si sono svolti a Riva del Garda e hanno visto Gemma Giovannelli, prodiera e Giuseppe Bicocchi, timoniere, vincere la medaglia d’oro. Mentre il fratello Gianmarco, timoniere, con Alice Mengozzi, è arrivato al terzo posto nella categoria Under. Doppia splendida medaglia, dunque, per i due velisti pratesi che solcano le acque del Tirreno da anni, sostenuti dai genitori.

E il titolo italiano non è l’unico alloro che Gemma ha ottenuto quest’anno. Lo scorso luglio infatti, l’equipaggio Giovannelli-Bicocchi è arrivato secondo, addirittura ai Campionati Mondiali, che si sono svolti a Follonica. Un argento strepitoso salutato con una grande festa al Club nautico Follonica, di cui i fratelli Giovannelli e i loro compagni fanno parte. Il club è leader in Italia per la classe Rs Feva.

La mamma Fabrizia Calvano è al colmo della gioia: "E’ stata un’estate che non ci aspettavamo. Prima i campionati mondiali, poi gli italiani, i ragazzi sono stati meravigliosi e il risultato li ripaga di tanti sacrifici fatti per la vela. Ovvio che siamo felicissimi. Sul Garda, Gemma e Giuseppe hanno staccato subito gli avversari e su dodici regate in totale ne hanno vinte nove. Il secondo è arrivato a 30 punti di distanza. Sì, entrambi gareggiano con un doppio misto e si trovano bene, anche se all’inizio è necessario un po’ di adattamento. Pure gli allenatori sono favorevoli, così si compensano e valorizzano le doti. Se funziona, l’equipaggio misto è un plus".

La mamma racconta anche la vita dei figli velisti durante l’inverno: "Si allenano ogni weekend, nessuno escluso, sia il sabato che la domenica escono in barca con qualunque clima e temperatura, l’agonismo è così. Poi in estate stanno in acqua tutti i giorni". E la scuola? "Gianmarco frequenta le medie a San Niccolò, mentre Gemma da quest’anno farà il liceo internazionale a Lucca e sarà un’altra sfida". E c’è anche un terzo fratellino, Guccio Maria che ha 7 anni. "Ma lui fa calcio, gioca nella Zenith e di vela non ne vuole sentire parlare", dice la mamma.

Elena Duranti