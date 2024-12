I film di Natale: una piccola guida

Oggi, domani e il giorno di Santo Stefano al cinema Eden sono tre i film in programmazione. Il primo è Io e te dobbiamo parlare con Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani alle 16, 18 e 21; poi Diamanti di Ferzan Ozpetek con Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci, Jasmine Trinca, Kasia Smutniak, Mara Venier, Stefano Accorsi e Luca Barbarossa alle 16, 18.15 e 20.45; infine Conclave con Ralph Fiennes (foto), Stanley Tucci, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini alle 16, 18.30 e 21.

Il cinema Terminale c’è invece Una notte a New York, di Christy Hall, con Sean Penn e Dakota Johnson, racconta di una corsa in taxi da JFK a Manhattan che diventa l’occasione per creare un legame straordinario, una conversazione che intreccia piccole e grandi verità: proiezioni oggi alle 17.30, domani e Santo Stefano alle 16.15, alle 18.30 e alle 21.15.

Il Pecci oggi è chiuso, domani e il giorno di Santo Stefano propone Le occasioni dell’amore di Stéphane Brizé, con Guillaume Canet e Alba Rohrwacher, con proiezioni domani alle 18 e alle 21.15 (in lingua originale con sottotitoli), giovedì alle 16, 18.30 e 21.15 (in lingua originale con sottotitoli).

Infine, al cinema Ambra di Poggio a Caiano oggi alle 16 c’è Oceania 2, il film della Disney; domani e a Santo Stefano Io e te dobbiamo parlare con Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani: tre proiezioni al giorno, alle 16, 18 e 21.