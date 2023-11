I figli di Babbo Natale. Griggio porta in scena le stagioni di Calvino

Stasera alle 21.15 al Teatro Magnolfi il Borsi mette in scena I figli di Babbo Natale, i quattro capitoli dedicati all’inverno del Marcovaldo, ovvero Le Stagioni in città, con Daniele Griggio e The Jazz Mavericks. "La città nascosta sotto quel mantello chissà se era sempre la stessa o se nella notte l’avevano cambiata con un’altra? Chissà se sotto quei monticelli bianchi c’erano ancora le pompe della benzina, le edicole, le fermate dei tram o se non c’erano che sacchi e sacchi di neve?": a 100 anni dalla nascita di Italo Calvino, uno degli scrittori più poliedrici del Novecento italiano, Griggio porta in scena un reading degli Inverni di Marcovaldo in una veste originale, dove la lettura delle vicende buffe e melanconiche dei protagonisti si fonde con le musiche e le interazioni della giovane band The Jazz Mavericks. Prenotazioni e biglietti www.teatroborsi.itbiglietti oppure direttamente al Borsi dalle 15 alle 18. Info whatsapp al 329 4278 058. Sempre con il Borsi appuntamento anche sabato ma al Fabbrichino, alle 21.15, con una nuova rassegna jazz: sul palco di via Targetti la grane Titta Nesti.