"I farmaci non utilizzati si possono restituire"

I farmaci integri e non utilizzati erogati dalla farmacia ospedaliera si possono restituire. Valentina Spano di Comeana, mamma di Aurora, una ragazza disabile, aveva raccontato la sua "disavventura" alla farmacia dell’ospedale di Careggi perché voleva restituire 6 scatole di un farmaco il cui costo complessivo è 5000 euro, perché risultato inefficace. Ma la sua richiesta non era stata accettata.

"L’azienda – risponde l’Asl in una nota – si scusa per il disagio generato dalla mancata e corretta informazione e provvederà ad informare nuovamente gli operatori sulla procedura da comunicare ai cittadini che prevede, ormai da diversi anni, la presenza, nei punti di continuità aziendali delle farmacie, di un servizio dedicato al rientro dei medicinali ancora integri e correttamente conservati".

Ecco come fare: "È sufficiente contattare il punto di continuità – spiega ancora l’Asl - e concordare la riconsegna al banco delle confezioni chiuse e non utilizzate; il personale verificherà: l’integrità del sigillo e data di scadenza; il rispetto delle condizioni di conservazione; la tracciabilità del lotto. I farmaci conformi vengono reinseriti nei circuiti di distribuzione, riducendo gli sprechi e garantendo la sicurezza. In quel caso, il prezzo sulla confezione, 821,90 euro, corrisponde al valore di vendita al pubblico nelle farmacie territoriali. Il costo a carico del servizio sanitario è molto inferiore: 74,70 euro a confezione. Ne deriva che l’impatto economico reale per la collettività è più contenuto rispetto a quanto potrebbe apparire dall’etichetta".

La farmacia del Santo Stefano è aperta dal lunedì al venerdì (9-16) e il sabato (9-13). Per riconsegnare i farmaci, i cittadini possono bussare alla porta, senza fare la coda.

M. Serena Quercioli