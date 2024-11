I duomo la Messa da requiem di Verdi

Appuntamento con la musica domani sera alle 20 in cattedrale. Grazie a una collaborazione con il teatro Goldoni di Livorno sarà eseguita la "Messa da requiem" di Giuseppe Verdi. Ben 150 esecutori saranno impegnati in quest’opera di grandissima forza, tra cui anche coristi pratesi, un capolavoro capace di far vibrare pubblico ed orchestra sull’onda delle emozioni, con i suoi ritmi poderosi e meravigliose melodie. Il direttore sarà il maestro Eric Lederhandler, mentre i solisti sono Marianna Mappa soprano, Irene Molinari mezzosoprano (foto), Raffaele Tassone tenore e Yongheng Dong basso, con 60 professori d’orchestra ed un doppio Coro del Goldoni, preparato dal maestro Maurizio Preziosi. L’ingresso è gratuito. La Messa da requiem ha debuttato sabato scorso 26 ottobre proprio al Goldoni di Livorno, inaugurando la stagione lirica 2024-25. Occasione da non perdere per gli amanti del genere che potranno assistere ad un’opera che si contraddistingue per la sua grande drammaticità e per una teatralità irripetibile. "Sarà un grande evento per la nostra città – sostiene Alice Gigliotti Forti, tra i promoroti della serata – e siamo onorati di poter eseguire il concerto nella nostra bellissima cattedrale. Ringraziamo il Comune, la curia e il vescovo Nerbini per questa straordinaria opportunità".