I Dragons avanzano ai playoff, Union Basket eliminata nei quarti di finale

I Dragons vanno alla bella, l’Union è invece fuori dai playoff. Questo l’esito di gara-2 dei quarti di finale, nei quali solo la squadra di coach Edoardo Banchelli è riuscita a compiere l’impresa, andando a vincere di un solo punto (58-57) a Firenze contro il Pino che si era imposto in gara-1 alle Toscanini e che dunque era ad un passo dal chiudere il conto. Nulla da fare invece per la Sim Tel Union Basket che sul terreno di casa delle Toscanini non è riuscita a pareggiare i conti, subendo una nuova sconfitta da parte di Agliana, che si è imposta nettamente 85-69. I pistoiesi sono stati gli unici a qualificarsi per le semifinali in sole due partite ai danni dei pratesi di coach Tommaso Paoletti.

Partita ricca di pathos quella di Firenze, combattuta punto a punto fino all’ultimo secondo di gioco. I Dragons, consapevoli della pesantezza della posta in palio, giocano al meglio e sopravanzano quasi sempre nel punteggio l’avversario. A metà gara i pratesi sono sopra 32-29, così come al termine del terzo quarto (46-43). Ma le battute conclusive sono al cardiopalma. A 24 secondi dall’epilogo i Dragons si portano sul 58-55, però a -12" segna Firenze in modo rocambolesco con un tiro da sotto di Santin che subisce anche fallo ma sbaglia il supplementare (58-57); fallo su Iardella che però a 10“ dalla fine fa 0/2 dalla lunetta, Firenze conquista il rimbalzo e sulla sirena Santin si vede infrangere il tiro del sorpasso definitivo sul ferro. Una liberazione per i Dragons, che vanno dunque alla bella in programma domani alle 18 alle Toscanini. Il tabellino: Manfredini, Marini 6, Iardella 13, Magni 13, Berni 16, Rosati, Smecca 2, Salvadori 6, Torrini, Tommaso Pacini 2, Settesoldi.

Male invece l’Union Basket, che in realtà parte di slancio ma poi cede alla distanza ad Agliana. "Usciamo dai playoff – spiega il coach – con un due a zero che ha dimostrato che ancora non siamo pronti caratterialmente per giocare questo tipo di partite, ma sicuramente per i nostri giocatori ha rappresentato un ulteriore step di crescita e questo, per come vogliamo impostare il nostro percorso, è l’aspetto più importante".

Il tabellino della Sim Tel Union Basket in gara-2: Mendico 6, Vignozzi 3, Bellandi, Bogani 20, Coltrinari 6, Corsi 22, Guasti, Chiti, Bitossi, Cavicchi 2, Belardinelli 2, Ghiarè 8. Parziali: 23-25, 16-27, 14-17, 16-16. Negli altri quarti di finale San Vincenzo-Montevarchi 68-61 (1-1), Valdisieve-Sancat 78-77 (1-1). Alla bella andranno dunque tutte le partite, ad eccezione appunto di Agliana-Union con i pistoiesi già in semifinale.

La vincente di Dragons-Pino Firenze invece se la vedrà con la vincente di Valdisieve-Sancat Firenze.

Massimiliano Martini