I danni arrivano a 300mila euro: "Ci sono competenze provinciali e regionali su strade e torrenti"

Acqua negli scantinati, taverne e nei garage in via Lombarda e nella zona di Bonistallo basso a Poggio a Caiano: ieri mattina sui marciapiedi c’erano nuovamente mobili accatastati in attesa di smaltimento. La conta dei danni fra Poggio a Caiano, Seano e Poggio alla Malva è iniziata sia per i cittadini sia per i Comuni. Resta chiuso il parco del Bargo a causa di un movimento franoso e per la presenza di alberi abbattuti in seguito agli eventi alluvionali.

A Seano su via del Casone è franato un pezzo del bosco sovrastante che fa parte di una proprietà privata. Terra e arbusti sono finiti sugli olivi e il “buco“ che si vede nella collina fa comunque riflettere sulla fragilità del territorio.

A Carmignano i danni sono stimati fra i 200 e i 300mila euro. "L’evento - dice il sindaco Edoardo Prestanti - non è pari a quello del 2023. Per le strutture pubbliche i danni hanno riguardato le strade, ma ci sono stati anche allagamenti in aree private".

Le frane che hanno interessato strade comunali, in particolare quella su via Madonna del Papa, hann prodotto danni a carico del Comune tra i 200 e i 300 mila euro: "Una bella cifra – dice Prestanti – interverremo con procedure di somma urgenza per mettere in sicurezza le strade. Certo attiveremo anche gli iter per avere finanziamenti. Noto, però, che per l’alluvione del 2023 ancora non abbiamo visto un euro". Ecco i controlli in corso: su via Madonna del Papa si stanno operando indagini geologiche e sondaggi stratigrafici per preparare l’intervento strutturale sul profilo della strada; in via Pistoiese sono già in corso interventi di sigillatura del manto stradale e verifiche su eventuali movimenti del terreno; via Loggete, già interessata da una frana precedente all’evento meteo dello scorso fine settimana, si stano compiendo verifiche anche sul sistema fognario per rilevare eventuali danni. Il Comune ha chiesto la convocazione di una conferenza dei servizi sullo stato del rio Calcinaia e del fosso Collecchio e del reticolo del torrente Furba: "Sono corsi d’acqua – spiegano in Comune – che non sono di competenza dell’amministrazione e anche la via Statale è una strada regionale. Non è pensabile lasciare i Comuni soli". Chiusa al traffico anche la SP10 del Montalbano verso il Pinone.

M. Serena Quercioli