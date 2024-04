I concerti tributo: Dalla. De André, Led Zeppelin

Tre serate di musica, tre tributi a cura di Fonderia Cultart. Venerdì alle 21 al Politeama Parole di Faber il concerto dedicato a Fabrizio De André che sta girando l’Italia collezionando un sold out dietro l’altro: anche a Prato biglietti praticamente esauriti. Sul palco I Notturni, musicisti, tutti diplomati al conservatorio, hanno svolto accurato lavoro di studio e ricerca per portare sul palco arrangiamenti fedelissimi dei più importanti spettacoli dal vivo di De André, inclusi i grandi live con la PFM. Grazie a questi arrangiamenti e alla voce di Andrea Filippi, incredibilmente vicina a quella del grande cantautore, lo spettacolo riesce a far rivivere al pubblico l’emozione di un concerto di Faber. I Notturni sarebbe stato il titolo dell’ultimo lavoro del cantautore rimasto incompiuto e mai pubblicato a causa della sua prematura scomparsa. Per valorizzare al meglio la poesia e la musicalità delle canzoni, sono riproposti anche strumenti etnici o particolari che De André e i suoi collaboratori avevano utilizzato, come il Bouzuki, la fisarmonica, il flauto di pan e i sintetizzatori. Domani alle 21 si cambia luogo e spartito: a Il Garibaldi Milleventi andrà in scena Norge, la band tributo a Led Zeppelin, ovvero Francesco Bottai (chitarra), Jacopo Meille (voce), James Henry Downes (basso), Alex Raimondi (batteria), Luca Raddi (tastiere, armonica e cori). Norge è il gruppo che ha il merito di far rivivere la musica di quella che rimane, ancor oggi, una delle band più elettrizzanti, potenti ed originali della storia del rock, proponendo le canzoni che hanno reso immortale il mito degli Zeppelin e lasciandosi andare ad infuocate improvvisazioni nel più puro stile seventies. Sempre a Il Garibaldi, ma venerdì sera, Caro amico ti scrivo, l’omaggio a Lucio Dalla, uno dei piùgrandi autori della musica italiana. Dalle pagine della prima parte di carriera alle grandi collaborazioni con De Gregori e Stadio, fino ai grandi successi degli anni ’80, una carrellata di brani indimenticabili di un autore sempre originale, controcorrente e geniale nei testi come nelle melodie.

Sul palco Fabrizio Checcacci, cantante del gruppo, che ha avuto la fortuna di collaborare lungamente con Dalla in due spettacoli teatrali di successo come Tosca e Beggar’s Opera. Accanto a lui la band formata da altri quattro grandi professionisti come Cosimo “Zanna” Zannelli alle chitarre (Litfiba, Piero Pelù, Gianni Morandi, Bianca Atzei, Patty Pravo), Federico “Sago” Sagona alle tastiere (Litfiba, Piero Pelù, Gianni Morandi, Noemi), Roberto Grigiotti al basso (Bianca Atzei) e Alessandro Lo Conte alla batteria (accademie musicali Lizard). Una serata di musica con tanti aneddoti che verranno raccontati durante le due ore di concerto.