I commercianti per "La forza di Giò"

Svago e solidarietà vanno a braccetto nell’iniziativa dei commercianti di via Luigi Muzzi per l’associazione "La forza di Giò" che sostiene la ricerca sui tumori cerebrali infantili. L’appuntamento è per domani giovedì 6 giugno, dalle 16 alle 19 nella stessa via Luigi Muzzi. L’associazione nata dalla forza e dall’amore di Monica Bigagli ed Enrico Fuochi, i genitori di Giovanni, un ragazzo affetto da una rara e grave forma di tumore cerebrale, è da sei anni impegnata nel sostenere il reparto di neuro-oncologia dell’ospedale pediatrico Meyer e i ricercatori.

Una convinzione anima l’associazione, quella che la ricerca possa sempre progredire per aiutare tanti bambini. Grazie all’associazione e con il generoso contributo di tanti cittadini sono state anche finanziate trasferte nazionali ed internazionali di giovani ricercatori, sempre con l’obiettivo di trovare nuove cure. L’iniziativa di giovedì che coinvolgerà i commercianti (Fran, La Bottega di Simone, DonnaFranka,T erra mia, La Bottega degli artigiani, MarGe, Cherry Plum) sarà ancora un mondo per fare conoscere l’associazione e i risultati conseguiti, "perché - questo è il motto- la speranza non muore mai".