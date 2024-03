I cestini dei rifiuti?. Usati come bidoni

La foto a fianco scattata da un cittadino cronista ritrae il poco edificante spettacolo che puntualmente si verifica in viale Montegrappa dove i cestini stradali, che ovviamente servono per raccogliere i piccoli rifiuti dei passanti vengono utilizzati come bidoni dell’immondizia. Sacchi di spazzatura finiscono così lungo il marciapiede visto che i contenitori stradali sono di piccole dimensioni. Un fenomeno davvero odioso che deturpa strade e vicoli cittadini.

Da quando è stato introdotto il metodo porta a porta per la raccolta dei rifiuti urbani, non tutti rispettano il calendario e le regole e così chi si ritrova con il sacco dell’immondizia in casa invece di effettuare la raccolta differenziata e attendere il giorno del ritiro, sceglie di gettare la spazzatura in strada nei cestini che sono a servizio della città, ma non delle utenze civili. Un malcostume difficile da debellare, anche perché i cestini stradali hanno un calendario stabilito per la vuotatura che non avviene tutti i giorni. Tante le segnalazioni arrivate al numero della redazione, di tante zone delle città.